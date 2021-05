Tror på lavere utgifter

– For det første starter pengebruken i 2021 på et lavere nivå enn man trodde, og det trekker ned også årets pengebruk. For det andre kan det planlagte 2020-utgifter være skjøvet til i år, og det trekker i så fall årets pengebruk opp.

Aamdal tror at den første effekten er størst, slik at årets underskudd ligger an til å bli mindre enn regjeringen trodde i januar.

– Men fordi budsjettet er vedtatt i nominelle termer, kan veksten i de ulike postene fra 2020 til 2021 bli større, nettopp fordi utgangspunktet i 2020 var lavere.

– Mangler ikke etterspørsel

Hverken Aamdal eller sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tror at revidert nasjonalbudsjett i år tillegges særlig stor effekt blant økonomene.

– Det avgjørende er uansett når økonomien gjenåpnes og hvordan økonomien reagerer på det, sier Aamdal.

– Nå har vi brems på tilbudssiden, og ikke mangel på etterspørsel. Normalt påvirker finanspolitikken særlig etterspørselen, men slike tiltak nå vil ha liten effekt.

– Jeg legger ikke så stor vekt på revidert i år, fordi det er ikke det som påvirker hvordan norsk økonomi utvikler seg, istemmer Olsen.

Ikke avgjørende: Sjeføkonom Kjetil Olsen, Nordea Markets, tror ikke revidert nasjonalbudsjett gir de store bølgene. Foto: Are Haram

– Norsk vekst blir som den blir, helt avhengig av når gjenåpningen skjer, og ikke særlig avhengig av hvilke tall Sanner legger frem.

OBS! Valgkamp

Aamdal ser likevel en viktig grunn til å lese revidert nøye:

– Dette er siste budsjettforslag før høsten stortingsvalg. Det kan bety at det legges frem tiltak som kanskje drukner akkurat nå, men som kan dukke opp igjen i valgkampen.

Aamdal regner også med at Finansdepartementet tirsdag vil senke sine vekstanslag for norsk økonomi etter svake tall i første kvartal, og viser til at Norges Bank har anslått veksten i fastlands-BNP til 3,8 prosent. I Nasjonalbudsjettet anslo Finansdepartementet veksten til 4,4 prosent.