I revidert nasjonalbudsjett økes det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet med 35 milliarder kroner fra situasjonen i januar. Økningen er på 90 milliarder kroner fra det opprinnelige forslaget til statsbudsjett fra oktober i fjor.

Opprinnelig la regjeringen opp til et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 313 milliarder kroner, 3,0 prosent av Oljefondet. Dette økte gjennom Stortingets behandling og den nye smittebølgen rundt nyttår til 363 milliarder kroner, 3,3 prosent av Oljefondet.

Nå er strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd 403 milliarder kroner, 3,7 prosent av Oljefondet.

Mindre behov

Underveis har det imidlertid vist seg at regjeringen ikke har klart å bruke opp alt som ble vedtatt av støtteordninger og tiltak gjennom 2020.

I tillegg har skatteinngangen gjennom våren vært høyere enn hittil anslått.

Hovedtallene fra revidert

Statsregnskapet for 2020 Nasjonalbudsjettets forslag Inkludert Stortingets vedtak og tillegg i januar 2021 Revidert nasjonalbudsjett Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd 369,3 313,4 363,2 402,6 I prosent av Oljefondet 3,7 3 3,3 3,7 Budsjettimpuls 3,7 -2,9 -1,4 0,6 Mrd. kr. og prosent. Kilde: Finansdepartementet

Lekkasjer tirsdag morgen viser at kommunenes skatteinngang er mer enn 3 milliarder kroner høyere enn ventet.

Klokken 10.45 tirsdag legges meldingen om Revidert nasjonalbudsjett frem. Da blir det kjent hva som forklarer den økte oljepengebruken.

Det var på forhånd ventet at mindreforbruket av krisepenger gjennom 2020 og god skatteinngang gjennom våren ville senke oljepengebruken i revidert. Samtidig er dette siste budsjettforslag fra regjeringen før høstens valgkamp.

Svakere vekst

I en egen melding om hovedtallene fra revidert, senker Finansdepartementet sitt anslag for årets vekst i fastlands-BNP til 3,7 prosent. I fjor høst var anslaget 4,4 prosent.

Det betyr lavere skatteinngang og trolig høyere utgifter til blant annet dagpenger enn det hittil har ligget an til.

Samtidig betyr endringene i revidert at budsjettet blir klart mer ekspansivt. Opprinnelig var budsjettet svakt kontraktivt, sammenlignet med den voldsomme impulsen i fjor. Nå er 2021-opplegget enda mer ekspansivt enn fjorårets budsjett. Det var det til da mest ekspansive budsjettet noensinne:

«Budsjettimpulsen anslås til 4,5 pst. av BNP for Fastlands-Norge, den høyeste som er målt over de femti årene beregningene omfatter», skrev Finansdepartementet i fjor høst. Nå toppes det ved at budsjettimpulsen øker videre med 0,6 prosent.

Årsaken er delvis at regjeringens pengebruk i fjor endte 46 milliarder kroner lavere enn ventet, slik at et gitt beløp i 2021 dermed uansett fremstår som en større økning fra i fjor.