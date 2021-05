Tror på 0,5 %-poeng høyere rente enn Norges Bank

Derimot ser han mulige effekter av en enorm pengebruk i USA. Under finanskrisen ble det vedtatt en stimulansepakke på 400 milliarder dollar, eller 2 prosent av BNP. I forbindelse med pandemien utgjør diverse stimulansepakker i alt 32 prosent av BNP, riktignok fordelt over noen år.

Vendepunkt

– Etter kraftig gjeninnhenting i fjor sommer og høst har utviklingen vært mer flat, sier Olsen om utviklingen i økonomien de siste ukene.

– Det handler om viruset og smitte, som tok seg opp i fjor høst. Vi fikk en tredje bølge i mars. Det har selvsagt dempet mobiliteten og aktiviteten. Løser vi helsekrisen, løser vi også den økonomiske krisen.

Og det er akkurat det som er i ferd med å skje nå.

– Det er gode grunner til å anta at vi står overfor en gradvis åpning av samfunnet. Erfaringene fra land som ligger foran oss, er veldig gode, sier Olsen, som viser til hvor raskt normaliseringen skjer i Storbritannia.

Den høye effektiviteten til Pfizer- og Moderna-vaksinene innebærer at flokkmobilitet kan oppnås med 50-60 prosent vaksinerte.

– Det gjør oss enda tryggere på at sommeren blir et vendepunkt for pandemien og økonomien. En dose Pfizer er mer effektiv enn to doser AstraZeneca. Dette går etter planen, til tross for at AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene er ute av soga.

Mindrekonsumet det siste året er 250 milliarder kroner, ifølge Nordea, eller over 10 prosent av disponibel inntekt.

– Hvor mye som vil brukes er usikkert. Men tjenesteforbruket kommer til å skyte av gårde, sier Olsen.

Tjenestebruket sank fra 60 milliarder kroner i måneden til 45 milliarder, ifølge Nordea, som venter at den snart er oppe på 65 milliarder kroner.

— De aller fleste som er permittert vil komme i arbeid. Vi anslår at ledigheten er tilbake på normalt nivå i slutten av året.