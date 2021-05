NHOs medlemsundersøkelse viser klar bedring på omtrent alle variable. For første gang siden august i fjor er det ikke forverring i nåsituasjonen eller forventningene.

– Disse oppløftende NHO-svarene kommer samtidig med revidert nasjonalbudsjett. Er revidert nasjonalbudsjett i overkant ekspansivt, gitt den situasjonen dine medlemsbedrifter melder om?

– Nei, mener sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– Dels er dette som vi har bedt om, hvor det legges opp til gjenåpning når det blir mulig, og dels er det som ventet, mener han.

– Mange av bedriftene har fortsatt store problemer, og har en lang vei å gå.

Likevel omstilling

Dørum viser til at forlengelsen av kompensasjonsordningen alene kan bidra med noen milliarder kroner i økte utgifter.

– Og det er bra at det er beredskap av denne typen. Men vi håper og tror at færre bedrifter omfattes av ordningen når vi nærmer oss september og oktober. Da håper vi at det er få igjen som har stort nok omsetningsfall til å få noen støtte.

NHO-undersøkelsen viser at en høy andel av bedriftene omstiller betydelig mens de får støtte over kompensasjonsordningen, og det gjelder særlig de hardest rammede bedriftene. Det viser at påstanden om at kompensasjonsordningen er passiviserende delvis er feil, mener Dørum.

– Blir lamslått

Samtidig legger ikke Dørum skjul på at han skvatt da han så budsjettets underskuddstall.

– 90 milliarder kroner i økt underskudd på et halvt år, det er mye! Jeg blir lamslått av tallene, medgir han.

– Dette er en pengebruk som er helt utenfor hva vi kunne sett for oss før denne situasjonen. Og det er neppe satt strek for utgiftene før Stortinget er ferdig med sin behandling.

God markedssituasjon

Mer enn hver tredje bedrift karakteriserer markedssituasjonen som god, mens 22 prosent mener de er i en dårlig markedssituasjon.

Over halvparten (58 prosent) har nå en omsetning på eller over normalen. Tilsvarende synker andelen som har lavere omsetning enn normalt til 13 prosent. Det er klart flere bedrifter som venter økt enn lavere omsetning fremover.

Tilsvarende er det bedring i sysselsettings- og betalingssituasjonen.

Dørum understreker at hver åttende NHO-bedrift sliter, og særlig ille er situasjonen i reiselivsbransjen, kultur og tjenesteyting.

Finansdepartementet har i revidert senket sitt anslag for fastlandsbedriftenes investeringer fra 5,4 til null prosent. Dette er omtrent i tråd med NHOs prognoser.

– Og det er fortsatt flere bedrifter som kutter enn øker sine investeringsplaner.