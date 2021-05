Fed-topp oppfordrer til tålmodighet i rentesettingen

Det vil blant annet innebære å fortsette med den lave renten.

Lael Brainard sitter i styret til den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve Board of Governors. De er sentrale i styringen av landets pengepolitikk. Hun omtaler frykten aktørene i markedet har for at det foregår en for rask inflasjonsstigning som forbigående.

Hennes utspill tyder på at den amerikanske sentralbanken fortsatt er et godt stykke unna å være klar for å diskutere hvordan renten skal oppjusteres.

Uttalelsene kommer blant annet på bakgrunn av at de nyeste jobbtallene. Det melder FT.

Flaskehalser, konsumpriser, avtagende ansettelsesgrad og energipriser

I tillegg til flaskehalser i forsyningskjeder og høyere energipriser, har konsumprisene blitt løftet frem som en årsak til at renten mulig må oppjusteres.

Investorer frykter at den faktiske stigningen i konsumprisene er høyere en de estimerte. Det kan føre til en inflasjon som er høyere enn det sentralbanken har forventet, og at den da vil oppjustere renten.

Peker på jobbtallene

De nyeste amerikanske jobbtallene for april viste at det i løpet av måneden kun ble tilført 266.000 nye arbeidsplasser i landet. Det er nesten en tredjedel av de 770.000 nye arbeidsplassene som ble skapt i mars.

– Dette minner oss på at selv om det er gode grunner til å forvente at antallet jobber og folk som ønsker og jobbe vil komme tilbake til tidligere nivåer, vil dette ta tid, sa Brainard.

I tillegg fremhevet sentralbanksguvernøren at problemene knyttet til produksjonen og mangelen av et tilbud til å dekke etterspørselen i økonomien vil avta innen noen kvartaler. Det vil skje når vaksinasjonsdekningen i samfunnet stiger og gjenåpningen fortsetter.