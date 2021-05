– Renten er kriselav

– Renten er nå kriselav. Norges Bank satte den til null - om ikke i affekt, så var situasjonen veldig uoversiktlig i fjor vår. De dro til og satte den hele veien ned til null, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea i et intervju med Finansavisen denne uken.

I en rapport tirsdag skriver Nordea at de tror norsk økonomi vil skyte fart allerede fra høsten av, noe som igjen vil påvirke rentebildet.

– De (red.anm: Norges Bank) har vært veldig tydelig på at når denne krisen er over, så skal renten opp. De sier de må se klare tegn til normalisering i økonomien, og vi tror de tegnene blir ganske tydelige for Norges Bank når vi kommer ut på høsten, sier Olsen, og fortsetter:

– Når de har rentemøte i september så tror vi at de har fått de tegnene de søker, og så begynner de gradvis å normalisere renten da.

Annerledes krise

Sjeføkonomen peker på at Norges Bank skisserer en forsiktig oppgang i rentene, med en gang i år, to ganger neste år og to ganger året etter der, som er synonymt med sakte fart.

– Vi tror det både er rom for, og jeg tror vi til syvende og sist kommer til å se noe raskere renteøkning enn det, sier Olsen.

Han peker på at krisen vi har stått overfor for det første er helt annerledes enn andre kriser.

– Vi kommer til å hente oss inn mye raskere enn etter vanlige kriser. For det andre så har husholdningene en gjennomgående mye bedre og sterkere finansiell posisjon og situasjon nå, som gjør at man tåler flere renteøkninger, sier Olsen.

Høyere normalrente?

Nordea-økonomen er heller ikke sikker på om den nye normalrenten vil ligge på nivåer de fleste er vant til, og peker på at det som har vært normalt de siste ti årene er veldig lave renter, preget av det som skjer rundt oss globalt, og etterdønningene av finanskrisen.

– Nå ser vi noen utviklingstrekk globalt, kanskje spesielt i USA hvor pengebruken kommer til å bli ganske så enorm fremover, som tegner et helt annet bilde enn det vi har sett i årene etter finanskrisen. Det er en risiko for at de globale rentene kommer noe mer opp enn det som forventes i markedet, sier Olsen, og fortsetter:

– Det betyr at det er ikke opplagt at det vi har vant med er normalt, blir normalt fremover også, og det kan fort bli noe høyere renter fremover enn det folk tror i dag, sier Olsen.