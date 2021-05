Yellen lover skatteøkning

I en tale til the U.S. Chamber of Commerce , ba den amerikanske finansministeren Janet Yellen næringslivsledere om å betale høyere skatter for å finansiere statens utgifter knyttet til stimulanseordninger. Hun holder altså frem med administrasjonens plan om å øke skattene rettet mot bedrifter og landets rikeste, melder CNBC.

Dette er et ledd i planen om å ruste opp landets infrastruktur. Det innebærer blant annet en pakke på 2,3 billioner dollar rettet mot å skape nye arbeidsplasser. Forhandlingene mellom demokratene og republikanerne i kongressen startet denne uken. Demokratene ønsker en bredere og dyrere stimuleringspakke enn republikanerne.

I tillegg uttrykte finansministeren støtte til sterkere fagforeninger, en høyere selskapsskatt og økt konkurranse fra utlandet, gjennom lavere : «La andre innovere og gjøre fremskritt. La oss gjøre det raskere. Vi tjener til slutt på de positive eksternalitetene fra innovasjon, uansett hvor det skjer» sa Yellen. Hun alluderte blant annet til de proteksjonistiske skatten på import, som tidligere president Donald Trump innførte.