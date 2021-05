Summers tror Fed må heve renten plutselig

Den amerikanske sentralbanken legger opp til å holde renten på null ut 2023. Men under en Atlanta Fed-konferanse tirsdag anklaget økonomen Larry Summers Federal Reserve for «farlig selvtilfredshet» og for å lese økonomien feil.

– Jeg vil heller at vi går tilbake til en Fed som er opptatt av å forebygge inflasjon enn en Fed som er opptatt av å forebygge frykt for å være opptatt av inflasjon, sier Summers.

Mens sentralbanksjef Jerome Powell tror oppgangen i inflasjon bare er midlertid, frykter Summers at sentralbanken er i ferd med å miste kontrollen. Inflasjonen i USA steg til over 4 prosent i april, det høyeste på nær 13 år, og Nordea Markets tror den når 8 prosent i sommer.

– Prognoser som antyder at rentene ikke vil heves på nær tre år skaper en farlig selvtilfredshet, sier Summers.

Når, som jeg tror er ganske sannsynlig, det er et sterkt behov for å justere politikken, vil disse justeringene komme som en overraskelse Larry Summers

Han tror Fed i stedet kan bli tvunget til en plutselig innstramming av pengepolitikken som vil skremme markedene.

– Når, som jeg tror er ganske sannsynlig, det er et sterkt behov for å justere politikken, vil disse justeringene komme som en overraskelse. Det støtet vil gi reelle skader på finansiell stabilitet og kan gi reelle skader på realøkonomien.

Anklager eget partis politikk

Summers er demokrat, var finansminister under Bill Clinton (1999-2001) og leder for Barrack Obamas økonomiske rådgivere (2009-2010). Men han har ingen rolle i Biden-administrasjonen.

I motsetning til mange konservative kritikere av president Biden er han ikke fremmed for å stimulere økonomien i nedgangtider. Men han har anklaget finanspolitikken som føres nå for å være den mest uansvarlige på fire tiår.

– Den primære risikoen i dag omfatter overoppheting, inflasjon i aktivapriser og påfølgende overdreven gearing og påfølgende finansiell ustabilitet. Ikke en nedtur i økonomien, overdreven arbeidsledighet og overdreven svekkelse i økonomien, ifølge Summers.

– Det er ikke holdbart å hevde i dag om den nåværende amerikanske økonomien at slakk i arbeidsmarkedet er et dominerende problem. Ta en tur utenfor: mangel på arbeidskraft er det gjennomgående fenomenet.