Vil inn i «Vipps-markedet»

Norske bankkunder er langt fremme i bruk av elektroniske betalingsløsninger. Norges Bank ønsker at enda mer skal skje.

– Pandemien har forsterket utviklingen. Bruken av kontanter har falt videre, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I Norges Banks rapport om finansiell infrastruktur er trenden tydelig. Bare 3 prosent av kjøp i butikker skjer nå med kontanter. Det er mer enn en halvering fra før coronapandemien.

– Så vidt vi vet, er dette de laveste kontantandelene som er registrert noe sted, noen gang, sier direktør Torbjørn Hægeland i Norges Bank.

Rekordlavt: Det er aldri, noe sted, registrert lavere kontantbruk enn i Norge nå, ifølge direktør Torbjørn Hægeland, Norges Bank. Foto: Iván Kverme

– Venter dere økt kontantbruk igjen når restriksjonene lettes?

– Kontantbruken har falt over lang tid. Det er også en del av bakteppet for at vi jobber med digitale sentralbankpenger, som et alternativ til kontanter, sier Bache.



Cash borte

Mellom privatpersoner brukes kontanter 6 prosent av gangene. Her er det Vipps og andre «realtidsbetalinger» som dominerer. Hele 80 prosent av betalinger mellom privatpersoner skjer nå via mobiltelefon.

«Norges Bank vurderer nå hvordan infrastrukturen for realtidsbetalinger best kan utvikles videre, herunder om Norges Bank bør ta en økt operativ rolle», heter det i rapporten.

Samtidig er Norges Bank bekymret faren for hacking og andre digitale angrep. Derfor er det satt i gang et prosjekt for å styrke cyber-sikkerheten sammen med Finansdepartementet.