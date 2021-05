Yellen strammer strikken rundt kryptosnyltere

Finansminister Janet Yellen la torsdag frem et forslag til ny lovgivning som gjør at overføringer på mer enn 10.000 dollar må meldes inn til de amerikanske skattemyndighetene (IRS). Det melder CNBC.

Lovforslaget kommer som en del av et bredere forslag fra president Joe Bidens administrasjon, som har som formål å slå ned på skatteunndragelse og å bedre holdningene befolkningen har til beskatning.

– Kryptovaluta representerer allerede et stort problem

I følge det amerikanske finansdepartementets estimater er differansen mellom skattene som amerikanerne er skyldige staten og skatten de faktisk betaler på hele 600 milliarder dollar. Det tilsvarer rett rett i underkant av 5 billioner norske kroner.

Det amerikanske finansdepartementet sa i en uttalelse: «Kryptovaluta representerer allerede et stort problem for oppdagelsen av illegal aktivitet og skatteunndragelse». Videre bemerker departementet at kryptovaluta, kontoer på kryptobørser og betalingsløsninger som godtar kryptovaluta alle faller innenfor det nye regimet for finansiell rapportering.

Blant forslagene som vurderes for å oppnå formålet med lovgivningen er å betraktelig øke støtten til IRS og dets videre teknologiutvikling, samt innføre strengere straffer for unnasnikerne.

Svarer til Wall Streets forventninger

Over lengre tid har stadig flere av Wall Streets analytikere forventet at finansdepartementet og det amerikanske finanstilsynet (SEC) vil ta en mer aktiv rolle i reguleringen av kryptovaluta.

Den nye lederen for SEC Gary Gensler er tidligere professor på temaet kryptovaluta. Han er blitt ansett som en potensielt god alliert for krypto. Likevel er det forventet at kongressen vil gi SEC bredere jurisdiksjon når det kommer til håndheving av reglene knyttet til området. Det sa Ed Mills, analytiker i investeringsbanken Raymond James, til CNBC.

– På kort sikt kan dette føre til økt risiko i kryptomarkedet. På mellomlang og lang sikt vil den strengere reguleringen gi mer kredibilitet til kryptovalutaklassen og skape en større juridisk sikkerhet rundt kryptovalutabørser.