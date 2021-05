Støtter USAs skatteforslag

Det amerikanske finansdepartementet gikk torsdag ut og sa de hadde planer om å heve selskapsskatten til 28 prosent – opp fra 21 prosent. Men skatteplanene til USAs finansminister, Janet Yellen, stopper ikke ved landegrensene, og den tidligere Fed-sjefen mener at bedrifter over hele verden bør betale minst 15 prosent skatt på inntektene sine.

Forslaget om en global minstesats på selskapsskatt blir tatt godt i mot i Tyskland.

GLAD: Tysklands finansminister Olaf Scholz. Foto: Bloomberg

– Dette er virkelig en stor fremgang, sier Tysklands finansministeren Olaf Scholz.

– Vi er glade for at det ser veldig ut som om vi får en løsning om sommeren i år. Og den nye administrasjonen i USA gjør en forskjell fordi de sa at det er mulig å gjøre det, sier Scholz.

– Den beste sjansen

Dette er likevel et omstridt tema innad i EU, skriver CNBC. Da de ulike medlemslandene har forskjellige skattesatser. Irland har for eksempel 12,5 prosent som selskapsskatt, mens i Frankrike så ligger skattesatsen på 31 prosent.

15 % MINST: USAs finansminister Janet Yellen. Foto: Bloomberg

Ifølge den britiske avisen the Guardian sa Irlands finansminister Paschal Donohoe i april at mindre nasjoner burde få lov til å ha lavere skattesatser, siden de ikke har samme kapasitet som de større økonomiene.

– Dette er den beste sjansen for å ha en global skattereform som vil kjempe mot løpet mot bunnen, sier Scholz.



Den amerikanske finansminsiteren Yellen har tidligere sagt at hun mener det er et «globalt løp mot bunnen», med land som kutter i selskapsskatten for lokke til seg utenlandske selskaper.