Sliter med å ansette nok folk

I USA har forventningene for sysselsettingsveksten for mai begynt å falle, siden flere bedrifter melder om at de ikke klarer finne nok mennesker som er villige til å jobbe for dem, skriver Reuters.

Sentralbanksjef Robert Kaplan for Dallas Federal Reserve sa fredag at problemene med å ansatte nok hadde fortatt i mai, noe som vil mest sannsynligvis føre til at sysselsettingsrapporten for mai vil skuffe markedet, akkurat som i april da det ble opprettet 266.000 nye stillinger.

Ifølge Reuters er det flere faktorer som gjør at folk ikke kan eller vil jobbe. Blant annet løpende dagpengene og mangel på barnepass.



– Disse strukturelle spørsmålene, som vi så i rapporten for april... Alle disse spenningene kommer ikke til å forsvinne umiddelbart, sa Kaplan og la til:

– Vi tror du kommer til å se en annen merkelig eller uvanlig rapport. Bedrifter forteller oss at de har mye etterspørsel, men de kan ikke finne arbeidstakere verken utdannede eller ufaglærte.

Hos Fed hadde flere tjenestemenn håpet på en rekke måneder hvor én million eller flere arbeidsplasser ble skapt, etter at 8,2 millioner stillinger forsvant med pandemien. Andre i Fed mente derimot at én million i måneden var litt for optimistisk, og at rundt en halv million jober i måneden er mer realistisk.