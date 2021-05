Gjenåpning gir sterkeste optimisme siden våren 2019

Ifo-indeksen har denne måneden steget til 99,2 poeng, fra reviderte 96,6 poeng måneden før. Konsensus på forhånd hos Trading Economics var 98,2 poeng, ifølge TDN Direkt.

På forhånd mente Nordea Markets at det var gode muligheter for at optimismen ville stige videre, løftet av utsikter til gjenåpning av økonomier samt begynnelsen på utbetalingene fra EU-redningsfondet i august, ifølge nyhetstjenesten.

Med oppgangen nå i mai er stemningen blant tyske bedrifter den beste siden mai 2019.

Bedre enn ventet

Ifo-underindeksen for den nåværende situasjonen viser 95,7 poeng, opp fra reviderte 94,2 poeng i april, mens den for forventninger til fremtiden har gått opp til 102,9 poeng, fra reviderte 99,2 poeng i april. Forventningene var henholdsvis 95,5 og 101,4 poeng, ifølge TDN Direkt.