Forbrukertilliten faller litt tilbake

(Saken oppdateres)

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på 4,4 poeng i mai, en liten nedgang fra 4,9 poeng i april, viser målingen til Opinion.

– Optimismen som ble registrert utover vinteren og våren samsvarte godt med stadig flere vaksinerte og signaler om lysere utsikter for coronasituasjonen i 2021. Til tross for nye nasjonale og lokale smittevernrestriksjoner de siste månedene, synes forbrukerne å ha god og økende tro på norsk og egen økonomi ett år fram i tid, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Han påpeker at store deler av 2020 var preget av til dels sterk usikkerhet knyttet til landets og egen økonomi, spesielt rett etter at Norge stengte ned i mars.

– Den kraftige nedturen for indeksen ble derimot nokså kortvarig. I januar og februar hadde CCI klatret til rundt nullpunktet, før den i mars og april styrket seg markant. Optimismen holder seg i mai, sier Høidahl.

Øker markant

Det er i mai særlig indikatoren for innkjøp av større forbruksgoder de kommende 12 månedene,

sammenlignet med de siste 12 månedene, som øker markant. Den er nå på det høyeste nivået på over seks år.

– Selv om indeksen for arbeidsledighet ikke er en del av hovedindikatoren (CCI), er det verdt å merke seg at den faller for femte måned på rad og er på et rekordlavt nivå. Det vil si at stadig flere tror at arbeidsledigheten i landet vil være lavere om ett år. Det illustrerer den rådende optimismen, sier Høidahl.

Han peker på at den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, går noe

ned fra april til mai. Den ligger likevel høyere enn gjennomsnittet av målingene de siste fem månedene.