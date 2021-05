Optimismen nærmer seg 2017-nivå

Indeksen for økonomisk tillit i eurosonen viser 114,5 poeng for inneværende måned, opp fra 110,5 poeng måneden før, viser nye tall fra Europakommisjonen.

Indeksen ligger dermed godt over sitt langsiktige gjennomsnitt og nivåene før coronapandemien, og dessuten er den nærme toppen fra desember 2017. All-time high inntraff i mai 2000, da indeksen nådde 118,2 poeng.

Ifølge Trading Economics var konsensus på forhånd en måling på 112,1 poeng.

Det var oppgang i alle sektorer, og spesielt tjenestesektoren trakk opp.

Samtlige av de seks største landene i EU trakk også opp, spesielt Italia.

Det var i mars at eurosonens indeks for økonomisk tillit steg til over sitt langsiktige gjennomsnitt igjen etter corona – den gang drevet av et oppsving i Tyskland.

Indeksen for sysselsettingsforventninger har dessuten steget kraftig i mai, med en oppgang på 2,9 poeng til 110,1 i eurosonen. Også denne ligger godt over sitt langsiktige snitt.

Her hjemme har forøvrig forbrukertilliten gått noe tilbake i mai.