Det er stort fokus på stigende inflasjon, og hvordan Fed vil agere dersom denne fortsetter opp, men sjef for Wealth Management i UBS, Terri Jacobsen, sier til Bloomberg at hun ikke er bekymret for at inflasjonen vil komme ut av kontroll.

– Vi tror den vil flates ut mot slutten av 2021 og inn i 2022, sier Jacobsen, og fortsetter;

– Vi tror ikke økende inflasjon er en vedvarende trend, og vi er ikke redde for at den skal løpe løpsk.

