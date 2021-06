Norges Bank rådes til å vente med rentehevinger hvis oppsvinget blir svakere enn ventet.

Må spre vaksiner

Verdens myndigheter får to klare råd fra OECD: Hold foten på gasspedalen litt til, og sørg for at vaksiner når alle land.

OECD er sterkt kritisk til handelspolitiske grep som hindrer massiv produksjon og spredning av vaksiner. Flere vaksiner til fattige land er ikke bare en fordel for det enkelte landet, men også avgjørende for at oppsidepotensialet OECD ser for global vekst kan bli realisert.

Høyere inflasjon

Selv om verden trenger økt vekst for å bøte på skadene fra pandemien, advarer OECD om at veksten nå kan løfte inflasjonen.

De fleste lands sentralbanker har historisk lave styringsrenter, og det bør de fortsette med, mener OECD. Om det fører til at inflasjonen midlertidig overstiger inflasjonsmålene, må man heller tåle det, så lenge underliggende inflasjon fortsatt er under kontroll.

I USA, hvor det er stort fokus på økende inflasjon nå, venter OECD en konsumprisvekst på under 3 prosent i år og en kjerneinflasjon nær 2,5 prosent.

Konsum-boost

Slik verden nå ser ut, er dagens nivå på finanspolitiske tiltak omtrent riktig.

Hvis veksten overrasker på oppsiden, må det også føre til raskere nedtrapping av tiltakene enn planlagt. Noe som kan utløse enda sterkere vekst, er om husholdningene, som i de fleste land har vært gjennom tvungen sparing, øker sitt konsum mer enn ventet.

I Norge har spareraten økt med rundt 8 prosentpoeng, og det er på ingen måte ekstremt under denne pandemien. I Irland og Canada er spareraten opp rundt 12 prosentpoeng.

I OECDs oppsidealternativ havner i så fall global vekst på over 6 prosent i år og nær 6 prosent neste år.

Biden løfter verden

Mye av den amerikanske BNP-veksten skyldes de store stimulansepakkene president Joe Biden har lansert. Særlig American Rescue Plan på 1.900 milliarder dollar slår kraftig ut. Denne pakken alene øker BNP 3-4 prosent det første året, og betyr dermed også at globalt BNP heves med 1 prosent.

«Alle land tjener på økt etterspørsel fra USA, med utslag fra 0,5-1 prosentpoeng i Canada og Mexico, som er nære handelspartnere, til mellom 0,25-0,5 prosentpoeng i eurosonen, Japan og Kina», anslår OECD.