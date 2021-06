Norsk PMI falt i mai

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 58,5 i mai, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 0,4 poeng, fra reviderte 58,9 i april. En indeks over 50 poeng for å viser tiltagende aktivitetsnivå.

Det var særlig delindeksene for nye ordre som trakk ned, mens de fleste andre delindeksene steg.

«DNB PMI indikerer fortsatt en bred aktivitetsøkning, men med en litt lavere hastighet enn de foregående månedene. Indeksen for nye ordre har falt 8,4 poeng de siste to månedene, men med en indeks på 52 øker det fortsatt. Det er også verdt å merke seg at indeksen for kjøpte varer har vært over 77 de siste fire månedene, og var på rekordhøye 79,4 i mai», skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.