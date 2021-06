Tror lønnsveksten tar av

Dette gjør Nordea Markets enda mer sikker på at Norges Bank hever renten allerede i september.

– Høy etterspørsel

– Både husholdninger og bedriftene tar av, og det er åpenbart om at det vil gi økt lønnspress, selv om det vil være klare forskjeller mellom sektorene.

Tradisjonelt har tjenestesektoren, hvor ledigheten har vært størst under pandemien, ikke vært lønnsledende.

– Men vi ser nå fra USA hvor vanskelig tjenestesektoren har for å få tak i folk.

Martinsen mener at utviklingen de siste ukene klart viser at lønnsveksten vil bli høyere enn de 2,4 prosent som Norges Bank venter, men understreker at Norges Banks tall trekkes ned av sammensetningseffekter.

– Våre indikatorer viste stor investeringsvilje i bedriftene. Mange vil starte opp prosjekter som har ligget nede, og det vil gi høy etterspørsel etter de gode hodene.

Martinsen viser til hvordan IT-sektoren lenge har hatt høy etterspørsel etter ansatte.

– Det er ikke blitt lavere etterspørsel der under pandemien.

Størst utslag i 2022

– Hvis du får rett, og lønnsveksten blir høyere enn forventet, hvor høyt presser det inflasjonen?

– På kort sikt vil kronekursen og den importerte inflasjonen bety mer, men neste år kan vi se klare utslag. Da vil vi ha et hovedoppgjør i en økonomi som går sterkt. Derfor venter vi raskere renteoppgang fra 2022 enn Norges Bank har i sin rentebane.

Etter den første rentehevingen i høst, trolig i september, venter Martinsen tre til i 2022.

Martinsen mener historien klart viser at konjunkturoppsving normalt kommer raskere og blir sterkere enn sentralbankene legger til grunn.

– Det vi ser den nærmeste tiden er nok en «overshooting», men vi tror at også det normale nivået etterpå vil være høyere.