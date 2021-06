SSB tror at fastlands-veksten blir 3,1 prosent i år, og så 4,1 prosent neste år. Dette er litt svakere for i år enn i SSBs forrige prognoser, noe som mest av alt skyldes den uventet sterke smitten frem til over påske.

Til gjengjeld løftes vekstanslagene for 2022.

«Nå snur det», er hovedkonklusjonen om norsk økonomi. Derfor venter SSB at første renteheving kommer i september i år, der Norges Bank til nå har vært delt mellom september og desember. I 2022 følger så tre hevinger til, slik at styringsrenten er 1,0 prosent ved utgangen av 2022, tror SSB.

Ved utgangen av 2024 venter SSB en styringsrente på 1,75 prosent. Det er omtrent der Norges Bank har sagt at den normale renten ligger.

Dette betyr også at arbeidsledigheten er tilbake på normalt nivå fra 2023.

De viktigste SSB-prognosene

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fastlands-BNP 2,3 −2,5 3,1 4,1 2,4 1,9 AKU-ledighet 3,7 4,6 4,6 4,2 3,9 3,7 KPI 2,2 1,3 3,1 1,8 1,8 1,9 KPI-JAE 2,2 3,0 2,1 2,0 1,9 1,9 Lønnsvekst 3,5 3,1 3,1 3,1 3,2 3,6 Oljepris USD/fat 64 43 66 65 62 60 Tradisjonell eksport 4,6 −2,2 68,0 3,4 3,1 2,6 Boliginvesteringer −1,7 −4,0 4,4 7,1 2,4 −1,6 Boligpriser 2,5 3,9 9,2 3,3 2,0 1,6 Prosent, prosentvis vekst. Kilde: SSB

Normaliseringen omfatter også boligprisene, som forventes å vokse klart svakere enn til nå. Med høyere rentenivå vil det imidlertid fortsatt være svakt positiv vekst i boligprisene de neste årene. I år venter SSB 9 prosent boligprisvekst. Neste år synker dette til 3-4 prosent og deretter til 2 prosent.