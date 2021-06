Oppfordrer G7-landene til større forbruk til tross for inflasjon

Etter G7-møtet i London lørdag oppfordrer USAs finansminister Janet Yellen rike land til å fortsette med finanspolitisk støtte for å gjenopprette landenes økonomi, samtidig som man investerer i å bekjempe klimautfordringer og ulikhet.

Yellen roste også avtalen om å opprette en global minimum selskapsskatt på 15 prosent, som skal bidra til å stabilisere skattesystemene samtidig som de ulike landenes myndigheter får fastsette skattesatser og poltikk, skriver Reuters.

– Hva mer kan vi gjøre

– G7-økonomier har finanspolitisk rom for å øke hastigheten på innhentingen for ikke bare å nå BNP før covid, men også for å hjelpe økonomien tilbake til den samme veksten som var før pandemien, sier Yellen.

– Dette er grunnen til at vi oppfordrer til en endring i tankegangen vår fra «la oss ikke trekke støtten for tidlig» til «hva mer kan vi gjøre nå», sier hun.



Ifølge USAs finansminister gikk de andre G7-ministerne med på ambisiøse forpliktelser om å få ned utslippene og mobilisere offentlig og privat finansiering for å bekjempe klimaendringene.

– For å lette mobilisering av privat klimafinansiering, ble G7 også enige om å iverksette tiltak for å forbedre tilgjengeligheten av konsistent, sammenlignbar og avgjørende klimarelatert finansiell informasjon til markedsdeltakere, sier Yellen.

Forbipasserende inflasjon

Yellen sier at den amerikanske inflasjonen vil forbli forhøyet på 3 prosent på årsbasis frem mot utgangen av 2021, men mener det er dette er forbigående.

– Jeg personlig tror at dette representerer forbigående faktorer, sier hun.

Den tidligere Fed-sjefen mener at produksjonsflaskehalser innen noen bransjer har vært med på å føre til høyere priser, som for eksempel for motorkjøretøy, skriver Reuters.

– Vi vil følge dette veldig nøye, holde et øye med det og prøve å løse problemer som oppstår hvis det viser seg å være nødvendig, sier hun.