Ledigheten faller raskere

I forrige uke viste NAVs tall over registrerte helt ledige et fall på rundt 3.000 på bare fem dager. Dette var første registrering etter at Oslo og det meste av Østlandet fikk sin gjenåpning.

Den siste uken har tallet falt videre, fra 91.400 til 87.800. Dermed har tallet på helt ledige sunket med 33.800 siden midten av april og med 39.500 siden årets topp i februar.

Fallet i ledigheten er nå sterkere enn før Oslo og det øvrige Østlandet åpnet opp.

Renteheving snart

Tirsdag viste også Norges Banks regionale nettverk både økt faktisk produksjon og kraftig økte forventninger i samtlige bransjer. Intervjuene i denne undersøkelsen ble foretatt for rundt en måned siden, og altså før gjenåpningen på Østlandet.

Rapporten fra nettverket fikk økonomianalytikerne til nærmest å garantere at styringsrenten blir hevet allerede i september, og det før de så de nye, positive, ledighetstallene.

Ledigheten var allerede før denne ukens tall lavere enn hva Norges Bank ventet ved utgangen av juni.