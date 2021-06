Ledigheten opp i OECD

I april økte ledigheten i OECD-området, for første gang siden april 2020.

Økningen var beskjeden (fra 6,5 til 6,6 prosent), og OECD er varsom med å legge for mye i endringen.

Gjennomsnittlig ledighet er fortsatt 1,3 prosentpoeng høyere enn i februar 2020, altså før pandemien.

Permitterte er ledige

Ifølge OECD skyldes utslaget i april i år at permittert arbeidskraft i USA og Canada nå regnes som ledige. I eurosonen sank ledigheten marginalt, fra 8,1 til 8,0 prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn før pandemien. Også i Australia og Korea synker ledigheten.

Samtidig steg ledigheten i flere land utenom Europa. Dette gjelder Colombia, Mexico og Japan, i tillegg til USA og Canada. For USAs del viser ferskere tall, altså for mai, at ledigheten siden har sunket med 0,3 prosentpoeng, til 5,8 prosent.

Verst i Spania

Totalt er 43,8 millioner personer arbeidsledige i OECD-landene.

Høyest ledighet har Spania (15,4 prosent) og Colombia (15,0 prosent). Lavest ledighet har Japan (2,8 prosent) og Polen (3,1 prosent).

Bedre utsikter

OECDs ledende konjunkturindikator, CLI, fortsetter imidlertid å vise bedre utsikter.

For flere av de større OECD-landene tyder CLI nå på klar vekst. Det gjelder USA, Japan, Canada og eurosonen samlet.

Storbritannia og Frankrike må vente vekst under trend, men fortsatt positiv veksttakt.

Blant fremvoksende økonomier ligger Russland og Kina fortsatt i tet, mens veksten bremser i India og ser ut til å stoppe i Brasil.