Tror ikke lav inflasjon stanser Norges Bank

På forhånd ventet økonomene i private banker at 12-måneders kjerneinflasjon ville være uendret på 2 prosent i mai, mens Norges Bank ventet 1,9 prosent. I stedet sank den til 1,5 prosent, ifølge SSB.

«Dette vil veie litt negativt på rentebanen i juni. En lavere kjerneinflasjon vil imidlertid ikke få Norges Bank fra å heve,» skriver makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets.

Norges Bank legger frem ny rentebanen neste uke, mens Nordea venter at første heving fra null prosent kommer i september.

Fra april til mai sank KPI-JAE med 0,4 prosent. Prisfall på mat og bøker bidro til fallet. Kraftig oppgang i strømprisene bidro til en samlet inflasjon på 2,7 prosent fra mai i fjor til mai i år.

Realøkonomien viktigst

Norges Bank har visst at kjerneinflasjonen vil falle fra de høye nivåene i fjor siden kronen har styrket seg, påpeker Cekov.

«Det er bare det at kjerneinflasjonen har falt snarere og raskere enn de har ventet, noe som minner om episoden fra i fjor da kjerneinflasjonen steg snarere og raskere enn den ventet,» skriver han.

«På den tiden var ikke inflasjon noen bekymring for Norges Bank, som var opptatt av stillingen i realøkonomien, og inflasjon vil ikke får Norges Bank fra å heve nå. Norges Bank har sagt at det som betyr noe for rentene er tegn på normalisering av økonomien, noe de har fått i det siste. Det er derfor lavere arbeidsledighet og et sterkt regionalt nettverk vil være mye viktigere for Norges Bank enn kjerneinflasjonen.»

Lav inflasjon en stund

Swedbank-økonom Marlene Granerud venter at inflasjonen vil holde seg under 2 prosent en stund.

Svak norsk krone og høyere kostnader for næringslivet på grunn av coronaen sikret at kjerneinflasjonen var høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent fra pandemien startet og inntil neste uke, påpeker hun.

«Styrkingen av NOK over det siste året slår nå over i et kraftig fall i importert inflasjon. Kjerne-KPI vil sannsynligvis holde seg under 2 prosent en stund,» skriver hun i en oppdatering om inflasjonstallene.