Vekker haukene til live og trigger børsfall?

Inflasjonsfrykten har blitt et stort tema i aksjemarkedene, og derfor er også spenningen stor i forkant av at amerikanske myndigheter slipper sine inflasjonstall for mai.

Makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets knytter i meglerhusets morgenrapport torsdag spenningen til gjenåpningen av økonomiene, de stigende råvareprisene, problemene med å finne arbeidere til jobber, samt utfordringene i verdikjedene.

– Langt over mål

Konsensus peker mot en veksttakt på 0,4 prosent fra april til mai og 4,7 prosent på årsbasis – noe som i så fall vil være opp fra 4,2 prosent i april. Kjerneinflasjonen ventes til 3,4 prosent, noe som vil være opp fra 3,0 prosent i april.

«Årsveksten på 4,2 prosent i april er langt over sentralbankens mål, og det store spørsmålet er om veksten fra måned til måned vil tilta på en måte som gjør at den årlige prisveksten etterhvert vil måtte tolkes som problematisk mer enn preget av base-effekter», skriver Berg.

En årsvekst på nærmere 5 prosent vil være den høyeste siden 2008, i kjølvannet av subprime-krisen. Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote er likevel usikker på om dette vil gi investorene kalde føtter.

Topper ut i mai?

«Inflasjonen vil ikke overskyte mer enn det vi får se i dagens rapport. Det er i det minste hva aktiviteten i og appetitten for amerikanske statsobligasjoner forteller oss. Inflasjonen ventes å toppe ut i mai, eller kanskje juni, men bør deretter stabilisere seg og ideelt sett svekke seg – uten å true Federal Reserves gjennomsnittlige inflasjonsmål på 2 prosent. I så fall vil Fed ikke gå bort fra sin ultralette pengepolitikk og rallyet i aksjer kan fortsette», skriver hun torsdag i sin daglige oppdatering.

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda viser i sin oppdatering til at renten på den amerikanske «10-åringen» har falt til under 1,50 prosent etter en sterk auksjon, nivåer ikke sett siden tredje kvartal i fjor.

«Hele den amerikanske rentekurven fortsetter å trekke nedover. (...) Avviket mellom aksjer, som er en hårsbredd fra rekordnivåer, og obligasjonsrenter er fascinerende. Det antyder en likegyldighet eller en forvirring rundt dagens inflasjonstall fra USA», skriver han.

Hvorfor? Hvordan?

I Swissquote undrer senioranalytiker Ozkardeskaya seg over alle som sier at inflasjonen bør toppe ut og falle om kort tid.

«Men det er få som sier hvorfor og hvordan dette skal skje, gitt at de inflasjonsstimulerende faktorene holder seg på den samme stimulerende trenden», fortsetter hun.

Analytikeren mener sterkere inflasjonstall enn ventet «bør vekke haukene i Federal Reserve til live og utløse et visst nedsalg i aksjemarkedet – uavhengig av om tallene bør utgjøre toppen av den stigende inflasjonssyklusen».

«Svakere inflasjon enn ventet bør på den annen side styrke overbevisningen og argumentasjonen for svakere inflasjonspress, og la duene i Fed være i fred i minst én måned til», skriver Ozkardeskaya videre.