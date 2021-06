ESB holder renten uendret

Den europeiske sentralbank (ESB) har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,0 prosent. Innskuddsrenten på minus 0,5 prosent videreføres også.

Det var heller ikke ventet noen renteendring på forhånd. Derimot var spenningen knyttet til sentralbankens pandemirelaterte verdipapirkjøpsprogram, PEPP.

ESB kjøper nå obligasjoner for rundt 80 milliarder euro. Dette er på toppen av obligasjonskjøp på 20 milliarder i måneden gjennom det ordinære kjøpsprogrammet (APP). PEPP har en ramme på 1.850 milliarder euro.

Torsdag opplyser ESB at programmets ramme videreføres til minst utgangen av mars 2022, og at sentralbanken vil fortsette å foreta sine PEPP-kjøp i en vesentlig høyere takt enn tidligere i år.

– Ikke ubetydelig risiko

«Det er en ikke ubetydelig risiko for at ESB nå sier at de trapper ned til nivåene fra før mars. Men vi tror de vil være forsiktige», sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i forkant av torsdagens rentemøte.

Ifølge TDN Direkt ventet DNB Markets at ESB ville opprettholde kjøpene på dagens «signifikante» nivå, på rundt 80 milliarder euro i måneden.

Danske Bank ventet imidlertid at PEPP-kjøpene ville endres fra betydelige til moderate, som vil si en nedtrapping til 70 milliarder euro i måneden. Ifølge nyhetsbyrået ventet også Handelsbanken Capital Markets at verdipapirkjøpene ville bli noe redusert.