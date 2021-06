Konsumprisveksten i USA skjøt ytterligere fart i mai. På månedsbasis var inflasjonen 0,6 prosent, og på årsbasis var den hele 5,0 prosent, det meste siden august 2008, viser ferske tall torsdag.

Spenningen har vært stor i forkant av de nye tallene. Konsensus var 0,4 prosent på månedsbasis og 4,7 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen i mai, som ekskluderer priser på mat og energi, var 0,7 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis. Her var det på forhånd ventet henholdsvis 0,4 prosent og 3,4 prosent.

I april var årsveksten for den ordinære inflasjonen 4,2 prosent – den største siden høsten 2008. Månedsveksten har imidlertid avtatt noe nå, fra 0,8 prosent i april.

Nordea Markets ventet på forhånd at kjerneinflasjonen kunne komme over 4 prosent i mai og at konsumprisindeksen kunne krype til over 6 prosent. Valuta- og rentestrateg Andreas Steno Larsen tror høyere inflasjon vil kunne løfte gullprisen ytterligere, til over 2.000 dollar igjen.

Tidligere torsdag er det kommet norske inflasjonstall.