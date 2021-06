Federal Reserve ventes å holde pengepolitikken uendret

Det ventes bredt at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil holde sin pengepolitikk uendret på rentemøtet onsdag, og spørsmålet blir om sentralbanken vil kommunisere noe rundt en mulig reduksjon i de pågående verdipapirkjøpene.

Det skriver TDN Direkt mandag.

På den ene siden er en klart sterkere inflasjon enn ventet, som taler for nedjusterte verdipapirkjøp, mens sysselsettingsutviklingen har vært svakere enn ventet.

Blandede meninger

Flere sentralbankmedlemmer, blant annet Robert Kaplan, Patrick Harker og Randall Quarles har den seneste tiden ifølge TDN uttalt at det er på tide å begynne å tenke på en nedjustering av programmene, mens flertallet av medlemmene fortsatt peker på at oppgangen i inflasjonen i midlertidig og at de svake arbeidsmarkedstallene gjør at økonomien ikke har oppfylt vilkåret om «betydelig fremgang».

Flere økonomer peker på årets Economic Policy Symposium i Jackson Hole den 26-28. august som et mulig tidspunkt for sentralbanken å gi første hint om nedjusterte kjøpsprogrammer. Capital Economics venter deretter at guidingen formelt endres ved FOMC-møtet i september, og at kjøpene vil bli redusert fra nyttår.

Det ventes uansett av medlemmene vil oppjustere sine anslag for inflasjonen, i det minste på kort sikt.

I mars var medlemmenes konsensusprognose for PCE-inflasjon 2,4 prosent i desember i år, 2,0 prosent i 2022 og 2,1 prosent i 2023. Tilsvarende prognoser for kjerne-PCE-inflasjon var henholdsvis 2,2, 2,0 og 2,1 prosent.