Handelsoverskudd på 15,5 milliarder

Norge hadde i mai 2021 et overskudd på handelsbalansen på 15,5 milliarder kroner. Det er 360,9 prosent høyere enn i samme måned året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksporten steg 68,7 prosent til 87,3 milliarder kroner sammenlignet med mai 2020.

Importen endte i mai på 71,8 milliarder kroner. Det er opp 24,4 prosent fra samme periode i fjor.

SSB påpeker at endringsratene siden mai i fjor er sterkt preget av at verdien for både eksport og import var lave for tolv måneder siden, og at dette må tas i betraktning ved tolkning av tallene.

«Ser vi på endringsratene fra april til mai i år var det oppgang på henholdsvis 6,1 prosent for eksporten og 9,5 for importen. Handelsoverskuddet i mai var derimot noe lavere enn for måneden før», heter det.

I april var handelsoverskuddet på 17 milliarder kroner.