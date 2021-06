NHOs makroprognoser

2020 2021 2022 2023 Privat konsum −6,9 6,0 7,7 2,3 Offentlig konsum 1,7 4,3 0,3 0,5 Oljeinvesteringer −4,1 −4,0 −9,0 5,0 Boliginvesteringer −4,0 4,7 7,2 3,9 Tradisjonell eksport −2,2 5,8 5,5 1,7 BNP −0,8 3,4 4,0 2,2 Fastlands-BNP −2,5 3,3 3,4 1,8 Registrert ledighet + tiltak 5,4 3,7 2,7 2,3 Boligpriser 3,9 9,8 5,1 2,6 Pengemarkedsrente 0,7 0,6 1,0 1,4 Prosent, prosentvis vekst. Kilde: NHO

Dørum anslår at husholdningene har økt sin sparing med 130 milliarder kroner i 2020 og så med nye 135 milliarder kroner i år. Mye av dette vil bidra til økt konsum fremover, men Dørum understreker at det ikke er gitt at konsumoppsvinget blir så sterkt som han venter, med vekst på 6-7 prosent i år og neste år.

Tjenestekonsum som måtte droppes under restriksjonene kan ikke nødvendigvis konsumeres nå. Dessuten kan mange husholdninger beholde en forsiktig linje i frykt for nye mutasjoner og restriksjoner.

Alle vil investere

Etter at bedriftene bremset sine investeringer i 2020, er bildet i ferd med å snu. Særlig tjenesteytende næringer vil investere mye. Reiselivet er nå eneste næring som fortsatt planlegger å kutte investeringene. Økt bruk av hjemmekontor kan imidlertid bremse investeringene i næringseiendom, tror NHO.

Omvendt kan grønne prosjekter kreve økte investeringer, uten at Dørum har forsøkt å tallfeste denne økningen.

Ledigheten vil bruke tid på å synke mye, samtidig som bedriftene på grunn av reiserestriksjoner mangler arbeidskraft. Først i 2023 venter Dørum en ledighet på 3,5 prosent, målt ved SSBs AKU-tall.

Skummel inflasjon

Det globale BNP-oppsvinget vil være nesten dobbelt så stort som det norske. Internasjonalt utgjør samtidig den høye gjeldsbelastningen en betydelig fare. «Høyere prisvekst og renter kan gi mange stater problemer med å håndtere gjelden», frykter Dørum.

Og nettopp inflasjonstakten er en av de viktigste risikofaktorene, mener han. De fleste økonomer mener at mye av økningen i inflasjonen er forbigående.

Dørum advarer likevel: «Det er opplagt at om sentralbankene først havner “bakpå” fordi inflasjonsforventningene også kommer opp. så kan renteøkningene komme brått på».