Vaksineutrullingen her til lands blir ytterligere forsinket enn meldt før helgen. Mandag ble det kjent at Pfizer ikke bare leverer mindre enn anslått i juli, men også i august og september.

Dette medfører 900 000 færre doser enn det som lå inne i FHIs gjeldende scenario.

«At Moderna varsler at de kan levere flere doser enn forventet, det er ennå ukjent hvor mange flere, vil oppveie for noe av forsinkelsen», minner sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland om i morgenrapporten tirsdag.

4 uker bak

DNB-økonomen peker på at Norges Bank i Pengepolitisk rapport i mars la til grunn FHIs beregninger fra 3. februar. De innebar at alle voksne skulle få første dose innen utgangen av juli, og at 80 prosent ville være ferdigvaksinerte innen utgangen av august.

«Slik det ser ut nå, kan vi nå ligge opptil fire uker bak skjema», heter det fra sjeføkonomen.

Hun mener likevel ikke at den negative nyheten vil vippe Norges Bank av pinnen;

«Vi tror fortsatt at sentralbanken vil peke på september som den mest sannsynlige måneden for første renteheving. Men den illustrerer hvorfor sannsynlighetsovervekten for september versus desember i torsdagens rentebane neppe kommer til å framstå som overveldende», skriver Haugland.

Til det er usikkerheten knyttet til pandemien for stor, mener hun. Særlig smittsomme varianter skaper krøll.

Positiv nyhet

Mandag kom også en positiv vaksinenyhet, og Novavax-vaksinen kan bli en svært viktig brikke i den globale bekjempelsen av Covid-19, påpeker Haugland.

«Resultatene fra den tredje testfasen indikerer at den er 90% effektiv i å hindre sykdommen, og 100 prosent effektiv i å hindre moderate og alvorlige symptomer. Dette er ikke en RNA-vaksine, som Moderna og Pfizers varianter, men en såkalt protein-basert teknologi. Det betyr for eksempel at det bare kreves standard kjøleskaptemperatur under transport, et særlig viktig punkt for den globale vaksineutrullingen», påpeker sjeføkonomen.

Selskapet planlegger å søke om godkjennelse fra både amerikanske og europeiske myndigheter i tredje kvartal.

FHI publiserer oppdaterte vaksinescenarier i dag, tirsdag.