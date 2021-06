Detaljomsetningen falt mer enn ventet

Detaljhandelsomsetningen i USA var ned 1,3 prosent på månedsbasis i mai. Eksklusive kjøretøysalg var den ned 0,7 prosent på månedsbasis.

På forhånd var det ventet at detaljomsetningen skulle falle med 0,8 prosent og stige med 0,4 prosent eksklusive kjøretøysalg, ifølge Trading Economics, det skriver TDN Direkt.

Heller ikke Empire Manufacturing-indeksen, som er en av de regionale målingene av amerianske innkjøpssjefer forventinger steg like mye som ventet. I juni var indeksen opp 17,4 ifølge data fra New York Federal Reserve.Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet en indeks på 23,0.

Indeksen baserer seg på at sentralbanken i New York hver måned stiller spørsmål til delstatens vareprodusenter om dagens situasjon, og for det neste halve året.

Produsentprisene (PPI) for mai leverte derimot bedre enn ventet. Disse var opp 0,8 prosent, mot en ventetøkning på 0,6 prosent. Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,7 prosent på månedsbasis.