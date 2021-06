Fed holder renten stabil – øker inflasjonsforventningene

Onsdag kveld offentliggjorde den amerikanske sentralbanken at de ikke gjør noen endringer i pengepolitikken – akkurat som ventet på forhånd. Dette kommer etter FOMCs ("Federal Open Market Committee") møter den 15. og 16. juni.

Målet for styringsrenten holdes på 0 til 0,25 prosent. Det er en beslutning som det ikke stilles særlig store spørsmålstegn ved – sentralbanken fortsetter dermed å jobbe mot målene om maksimal sysselsetting og prisstabilitet.

FOMC holder fast ved et inflasjonsmål på 2 prosent over lengre tid. Da inflasjonen i en lengre periode har ligget under målet ønsker FOMC en inflasjon som ligger litt over 2 prosent, slik at langtidssnittet legger seg på målet. Komiteen økte sine inflasjonsforventninger til 3,4 prosent – et helt prosentpoeng høyere enn i mars.

Komiteen bemerket at de anser inflasjonsøkningen som midlertidig, men at de vil være klare for å foreta endringer i pengepolitikken dersom risikoen for å ikke nå de langsiktige målene stiger.

Fortsetter storinnkjøp av obligasjoner

Mer spenning var på forhånd knyttet til hvorvidt Fed ville starte diskusjonen om en fremtidig reduksjon i obligasjonskjøp. En slik reduksjon – eller diskusjon om reduksjon – vil signalisere begynnelsen på slutten for Feds kvantitative lettelser. Når de kvantitative lettelsene reduseres er det et signal om at sentralbanken forbereder seg på en strengere pengepolitikk, og til slutt en renteheving.

Det kom imidlertid ikke noe håndfast knyttet til om og når en slik reduksjon eventuelt kunne forekomme. Fed fortsetter dermed å kjøpe statsobligasjoner for minimum 80 milliarder dollar per måned, og verdipapirer med sikring i pantelån for minimum 40 milliarder dollar per måned. Dette gjøres til de ser en tydeligere videre fremgang mot sentralbankens mål knyttet til sysselsetting og prisstabilitet.

Etter rentebeslutningen hoppet renten på den tiårige amerikanske stasobligasjonen med 4,4 basispunkter, til 1,543 prosent.