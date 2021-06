Handelsbanken Capital Markets: Spenningsmomentet ved dagens rentemøte

Onsdag var det rentemøte i Norges Bank, og i dag kl. 10.00 får vi fasiten.

Det er bredt ventet at styringsrenten blir holdt i ro, på null prosent. Det er imidlertid rentebanen som er spennende, og det ventes også denne gangen at den heves, noe som også er Handelsbanken Capital Markets' forventning.

«Men vi tror samtidig at banen først og fremst vil heves i den korte enden. Så langt har Norges Bank uttalt at det er en 50/50 sannsynlighet for om den første rentehevingen skjer i september eller desember», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov og seniorstrateg Nils Kristian Knudsen i morgenrapporten.

De tror den nye banen vil vise en oppjustering, som nå vil innebære en klar sannsynlighetsovervekt for september; rundt 80 prosent.

Med det sagt, tror duoen fortsatt at den første renteøkningen ikke vil være fullt ut indikert før ved møtet i desember. De tror altså ikke at Norges Bank vil gå til det skrittet å fullt ut indikere en heving allerede i september.

«Riktignok ser det lyst ut for øyeblikket, hvor arbeidsledigheten faller raskere enn antatt av Norges Bank. Men det gjenstår fortsatt usikkerhetsmomenter frem til september», skriver Gonsholt Hov og Knudsen.

Seks hevinger

Økonomene peker på at bare de siste dagene har det kommet negative vaksinenyheter, som innebærer noe forsinkelse i vaksineringen fremover. Når det gjelder rentebanen videre fremover, ser de for seg at Norges Bank vil indikere enda en renteheving innen mars neste år.

«I alt tror vi at Norges Bank vil indikere to til tre rentehevinger gjennom 2022. Og deretter ytterligere to hevinger i løpet av den gjenværende prognoseperioden som strekker seg til ut 2024», heter det fra duoen.

De venter at den nye rentebanen vil vise nærmere seks rentehevinger i løpet av prognoseperioden. Noe som innebærer at styringsrenten er satt opp igjen til 1,5 prosent ved utgangen av 2024; nær et antatt nøytralt nivå.