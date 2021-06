Rentedommen er klar

Norges Bank holder renten uendret på 0,0 prosent og varsler heving av renten i september.

Det går frem av Norges Banks rentemøte torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, i pressemeldingen.

Sentralbanken legger også frem ny pengepolitisk rapport i dag.

«Den underliggende inflasjonen har avtatt og er nå under målet på 2 prosent. Økt prisvekst og høyere inflasjonsforventninger internasjonalt bidrar til usikkerhet om prisutviklingen fremover. Styrkingen av kronen siden i fjor og utsikter til moderat lønnsvekst tilsier imidlertid at inflasjonen her hjemme vil bli liggende under målet de neste årene», skriver Norges Bank.

Da forrige pengepolitiske rapport ble lagt frem i mars indikerte Norges Bank at risikobildet og de økonomiske utsiktene tilsa en renteheving i andre halvdel av 2021.

Norge får imidlertid færre vaksiner fra Pfizer enn først ventet, noe som vil sørge for at nordmenn vil bli fullvaksinert senere enn først ventet. Det kan sette kjepper i hjulene for tidlig renteheving.

DNB Markets var blant meglerhusene som forutså at utviklingen siden mars totalt sett vil bidra til å fremskynde rentehevingen til september.