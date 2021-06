Danske Bank-økonom: Her vil styringsrenten ligge ved utgangen av 2024

Som ventet holdt Norges Bank renten uendret på null på rentemøtet, men uttalte torsdag at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i september.

I den tilhørende pengepolitiske rapporten ble det presentert en rentebane som signaliserer at den første renteøkningen kommer i september, og dessuten en meget høy sannsynlighet for ytterligere en renteøkning i desember.

– Bakgrunnen for oppjusteringen av renteforventningene er en kombinasjon av høyere lønnsvekst, mer ekspansiv finanspolitikk, høyere oljepriser og oljeinvesteringer, sterkere global vekst og økende optimisme i norsk næringsliv, påpeker sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

Norges Bank venter nå at aktivitetsnivået er tilbake på et normalt nivå allerede i 3. kvartal i år.

– Rentebanen indikerer faktisk fire renteøkninger de neste fire kvartalene, ytterligere én i 2023 og én i 2024 som vil ta styringsrenten til mellom 1,50-1,75 prosent ved utgangen av 2024, sier Jullum, som fortsatt står på at Norges Bank vil øke renten i september i år.

Basert på at Norges Banks prognoser er omtrent på linje med Danske Banks egne anslag, venter Jullum at Norges Bank vil øke renten ytterligere en gang i desember, tre ganger i 2022; i mars, juni og desember, og en renteøkning både i 2023 og 2024, slik at styringsrenten blir liggende på 1,75 prosent ved utgangen av 2024.