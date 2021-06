Dollarkursen ligger an til sterkeste uke på ni måneder

Dollaren ligger an til sin sterkeste uke siden september, etter at den amerikanske sentralbanken Fed meldte om sine prognoser for den amerikanske økonomien, og når rentenhevingen vil ta sted.

Fed meldte at sentralbanken venter at renten vil hente seg inn i 2023, mot tidligere anslått 2024. Det har ført til at dollarindeksen den siste uken har steget med omtrent 1,5 prosent, skriver Financial Times fredag.

Den norske kronen har imidlertid falt, og fredag ettermiddag omsettes én dollar for 8,65 norske kroner, en oppgang for dollaren på nesten fire prosent i løpet av uken.

Den amerikanske sentralbanken valgte som ventet å la renten ligge på null da det ble avholdt denne uken. Samtidig ble inflasjonsforventningene kraftig oppjustert.

Lav gullpris

Samtidig har gullprisen falt, og ligger an til sin verste uke på 15 måneder, med en nedgang på over 4,5 prosent i løpet av uken.

«På grunn av den «hawkish» overraskelsen med at forventningene til renteøkningen ble brakt frem, har du sett et ganske aggressivt trekk i dollaren, » sa Keith Balmer, porteføljeforvalter i flere eiendeler i BMO Global Asset Management til Financial Times.

«Hawkish» betyr at pengepolitikken er ventet å bli strammet inn.

«Det meste av markedet var bekymret for dollarkursen før dette møtet, men det er nå mindre sannsynlig at den blir svekket,» uttalte Balmer.