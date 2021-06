DNB Markets: Dette vil påvirke makrobildet denne uken

Den siste uken har sett endringer i både valuta- og rentemarkedene. Dette kommer av en mer aggressiv tilnærming til renteøkninger enn forventet av Fed ved forrige ukes rentemøte. Dette skriver DNB Markets i sin morgenrapport mandag.

Den amerikanske 3-årige stat har steget med 15 basispunkter (bps) siden møtet, mens 10-åringen har falt med 10 bps. DNB Markets skriver at den høye korttidsrenten kan skyldes forventninger om at Fed vil være mer aggressive i sin respons på inflasjonsrisiko, og øke renten raskere enn tidligere anslått. Lavere renter på lengre sikt kan skyldes at en renteøkning på kort sikt vil redusere risikoen for høy og varig inflasjon, som reduserer langtidsveksten noe.

Feds optimistiske prognoser til amerikansk industri førte til opptur for dollarkursen. Samtidig svekket kronen seg ytterligere, noe som kan skyldes volatilitet i oljeprisen. Mandag morgen omsettes én dollar for 8,72 kroner, og én euro for 10,33 kroner.

PMI-tall ventet i løpet av uken

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport om forventet økning i tjenestesentiment i eurosonen, og en oppgang i PMI fra 55,2 til 57,9. Dette kommer av en oppgang i vaksinasjonstempo og større grad av gjenåpning i eurosonen.

Industrisentiment i både USA og eurosonen anslås å være noe dempet for juni. Industrisektoren har lenge hatt høyere grad av aktivitetsvekst grunnet konsumenters økte forbruk av varer over tjenester gjennom pandemien. Dempingen i juni skyldes prisvekst på innsatsfaktorer, samt forstyrrelser i verdikjedene grunnet høyt etterspørselstrykk, i følge Handelsbanken.

I Norge kan DNB rapportere om økt forbruk i Norge etter gjenåpning, i følge deres egen kortdata. Totalt dro nordmenn kortet 9 prosent mer i uken som endte 13. juni enn tilsvarende uke i 2019.

Rentemøte i England

Videre er det Bank of England sin tur til rentemøte senere denne uken. Konsensusforventning er at renten holdes uendret på 0,1 prosent, da det er et såkalt mellomliggende møte der det svært sjeldent foretas renteendringer. Inflasjonen i England er for øyeblikket på 2,1 prosent, over målet på 2 prosent for første gang på to år.