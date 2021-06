ECB uenige om inflasjonsstrategi

Sentimentet i globale markeder har den siste uken båret preg av spekulasjon rundt økt inflasjon og påfølgende innstramninger i pengepolitikken. Medlemmene i rådet i Den europeiske sentralbanken (ECB) møttes over helgen for å diskutere inflasjonsstrategi. Rådet var uenige om hvordan eurosonens tilnærming til inflasjon skal være fremover, skriver TDN Direkt.

Reuters opplyser at uenigheten i hovedsak handler om definisjonen av prisstabilitet og optimal strategi for å oppnå dette.

Pr. i dag definerer ECB prisstabilitet som «en årlig vekst i den harmoniserte konsumprisindeksene (HICP) for eurosonen på under 2 prosent».

Uenigheten i rådet er sentrert rundt hvor spesifikke ECB skal være med tanke på hvor mye, og hvor lenge inflasjonsnivået skal kunne overstige dette målet. Rådets medlemmer er derimot enige i at ECB tåler inflasjon over dette målet, skriver Reuters.

På sikt ønsker ECB-rådets medlemmer å komme til enighet, særlig med tanke på diskusjonene rundt fortsettelsen av PEPP («pandemic emergency purchase programme») i september. ECB-rådet møtes igjen i morgen for et ikke-pengepolitisk møte, og så i juli for å diskutere potensiell endring av pengepolitikken i eurosonen.