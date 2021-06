Høyere PMI-tall enn forventet i Eurosonen

Innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Managers Index) er lagt frem for juni, skriver TDN Direkt.

De foreløpig sammenstilte tallene viser en PMI på 59,2. Dette er opp fra mai, der PMI var på 56,9.

Forventet PMI var på 58,8 poeng, ifølge Trading Economics.

For tjenestenæringen gikk indeksen fra 55,1 i mai til 58,0 i juni, mot forventede 57,8. For industrisektoren var PMI 63,1, opp fra 62,8 i mai, og over forventede 62,1.

De høye PMI-tallene viser til en oppblomstring i økonomien etter pandemien, med større etterspørsel etter varer og tjenester fra forbrukere.

PMI-tall på over 50 viser til vekst i økonomien, sammenlignet med forrige måned. Indeksen beregnes ut fra en månedlig spørreundersøkelse sendt ut til 400 toppledere i 19 europeiske industrier.