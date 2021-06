Credit Suisse: –Europeiske aksjer på salg

Credit Suisse forventer kraftig vekst for verdensøkonomien i tiden framover, i takt med at land gradvis åpner økonomien etter en langvarig pandemi.

Investeringsbanken estimerer en global økonomisk vekst på 5,9 prosent i år, og 4 prosent i 2022. De peker på vaksinering og skattemessig stimulans som hoveddriverne bak veksten, og skriver videre at mange bedrifter vil oppleve et løft når verden omsider vender tilbake til normalen.

Tror på et sterkt aksjemarked

Videre vil økonomisk vekst føre til inntektsforbedringer, som kommer til å bli drivstoff for aksjemarkedet, skriver investeringsdirektør i Credit Suisse Ray Ferris til CNBC.

–Vi mener at aksjer kommer til å være det mest lukrative stedet å sette penger i over det kommende året. Så lenge inntektsnivået til bedrifter fortsetter å vokse, sier historien at aksjekurser vil stige, skriver Ferris.

Han skriver videre at det vil komme mindre korreksjoner i løpet av året, men at dette ikke er noe annet en gode kjøpsmuligheter.

Sykliske aksjer på topp

Credit Suisse setter favorittstempel på sykliske aksjer. Dette er aksjer som i stor grad følger den generelle økonomiske utviklingen. Videre mener Credit Suisse at europeiske aksjer vil være de sterkeste.

–Europeiske aksjer vil være på salg når verdensdelen beveger seg ut av pandemien, og økonomisk vekst skyter fart. Tyske markeder har et bredt utvalg av sykliske aksjer, og vi mener dette er et marked som vil gjøre det bra, skriver Ferris til CNBC.