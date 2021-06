Bank of England har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,1 prosent.

Beslutningen, som var enstemmig, er i tråd med forventningene på forhånd.

Samtidig har den britiske sentralbanken besluttet at rammen for sentralbankens verdipapirkjøp holdes uendret på 895 milliarder pund.

Inflasjonen i Storbritannia i mai var på 2,1 prosent, over målet på 2 prosent for første gang på to år.