ESB-topp tror inflasjonspresset er midlertidig

Inflasjonen i eurosonen vil øke i år, men det vil bare være midlertidig, mener Fabio Panetta, medlem i hovedstyret i Den europeiske sentralbanken (ESB).

Ifølge Panetta vil inflasjonen hovedsakelig blir drevet av basiseffekter på energi og matvarer samt utfasing av forrige momskutt i Tyskland. Men også midlertidige forstyrrelser i forsyningskjeden og visse innhentingseffekter i tjenesteprisene vil også kunne påvirke inflasjonen i år.

SPÅR MODERAT PRISVEKST: Fabio Panetta, medlem i hovedstyret i ESB. Foto: Bloomberg

– Vi ser imidlertid ingen overbevisende tegn på at dette voksende momentet vil utvikle seg til en bærekraftig inflasjonsprosess. Risikoen for sekundære effekter forblir begrenset ettersom forholdene for deres fremvekst ennå ikke er på plass, sier han ifølge det svenske nyhetsbyrået Direkt.

Panetta sier han også er usikker på om den nåværende økningen i etterspørselen vil vedvare når økonomien åpner igjen.

– Vår prognose for kjerneinflasjon i 2023 er fortsatt bare 1,4 prosent. Og det virker ikke som om vi er på vei mot å kjøre økonomien «het», sier ESB-styremedlemmet.

Panetta la også til at arbeidsledigheten heller ikke forventes å komme tilbake til pre-pandeminivåer før mot slutten av 2023.