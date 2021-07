Steinar Holden skal gi finansministeren karakter

Regjeringen har gjort professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, til sjef for nok et utvalg. Formelt sett er det snakk om videreføring av det rådgivende utvalget for modell- og metodespørsmål, men i realiteten er det snakk om helt nye oppgaver i tillegg til de tidligere.

Navnet endres til «Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser», og utvalget skal nå gi årlige vurderinger av om finanspolitikken er forenlig med langsiktig bærekraft i offentlige finanser.

I en pressemelding viser finansminister Jan Tore Sanner (H) til de store utfordringene den økonomiske politikken møter med økt indekningsbehov og grønn omstilling.

Årlig karakterbok

Utvalget skal gi en kort årlig uttalelse om sine vurderinger av finanspolitikken.

«Jeg håper at det nye rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser vil bidra til den offentlige debatten om den økonomiske politikken», sier Sanner.

Utvalget skal fortsatt gi råd i modell- og metodespørsmål, men skal nå også se på samspillet mellom makroøkonomien og klimautfordringene.

Foruten Holden, består utvalget av blant andre Annette Alstadsæter (NMBU), Thomas von Brasch (SSB), Øystein Thøgersen (NHH) og Ragnar Torvik (NTNU).