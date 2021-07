Beste stemning i Europa siden 2000

Den økonomiske tilliten i EU og eurosonen har nådd det høyeste nivået på 21 år, etter sterk bedring nå i juni, viser nye tall fra Europakommisjon.

Indeksen for økonomisk tillit i eurosonen i juni oppgis til 117,9 poeng, opp 3,4 poeng fra måneden før. Denne var på forhånd ventet å bare øke til 116,5 poeng. Indeksen for EU er på 117,0 poeng, opp 3,0 poeng.

De ligger dermed langt over sine langsiktige gjennomsnittsnivåer, og også godt over nivåene før coronakrisen brøt ut.

All-time high fra mai 2000, på 118,2 poeng, er dermed innenfor rekkevidde.

Tyskerne til ny rekord

Oppgangen i juni ble drevet av ny rekordnotering i Tyskland, mens Spania var eneste av de seks største EU-landene som så en liten tilbakegang i den økonomiske tilliten.

Innen industrien har tilliten nådd ny all-time high i juni, mens tjenestesektoren har notert den høyste målingen siden februar 2018.

Indeksen for sysselsettingsforventninger steg også markert, ifølge kommisjonen. Indeksen her var opp 1,6 poeng til 111,6 poeng i eurosonen og opp 1,2 poeng til 111,5 i EU, som er de høyeste nivåene siden november 2018.

Det var i mars at eurosonens indeks for økonomisk tillit steg til over sitt langsiktige gjennomsnitt igjen etter corona – den gang drevet av et oppsving i Tyskland.