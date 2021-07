Sterke tall i USA før «månedens viktigste»

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA økte i juni med 692.000, viser tall fra ADP onsdag.

Konsensus på forhånd var en økning på 600.000.

I mai var oppgangen på hele 978.000, langt over konsensus. Det var den største økningen siden juni i fjor, da sysselsettingen økte med 4,35 millioner i en rekyl etter coronautbruddet noen måneder før. I ettertid er mai-tallet revidert til 886.000.

Økningen i juni har vært klart størst i tjenestesektoren, der det samlet er blitt 624.000 flere sysselsatte denne måneden. Mer enn halve økningen kom innen segmentet «Leisure & Hospitality», som omfatter blant annet overnatting, servering, turisme, arrangementer og andre fritidstilbud.

Indikator for «månedens viktigste»

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.

Arbeidsdepartementets arbeidsmarkedsrapport – «Nonfarm payrolls» – omtales gjerne som månedens viktigste makrotall, og viser den samlede sysselsettingsveksten utenom landbrukssektoren i USA.

Den publiseres neste gang fredag denne uken – 2. juli. Forventningen på forhånd er en sysselsettingsvekst på 700.000.

I forrige måned var sysselsettingsveksten utenfor landbruket svakere enn ventet, til tross for at ADP-tallene i forveien kom inn over forventningene.