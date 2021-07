Optimistisk stemning i Norge igjen – PMI på opptur for første gang på tre måneder

Etter fall i april og mai, stiger norsk PMI igjen i juni, fremkommer det av DNBs nyeste PMI-rapport.

Totalt er indeksen opp 2,3 poeng til 60,8 poeng for juni, og har generelt ligget på et høyt nivå siden januar.

Samtlige underindekser steg også, med nye rekorder i indeksene for innkjøpspriser og leverandørenes leveringstid.

Indeksen for innkjøpspriser steg med 7,2 poeng til 90,0 poeng, en ny rekord som følger av høye råvarepriser den siste tiden. Kun et fåtall rapporterte lavere priser, skriver DNB.

Indeksen for leveringstid steg også til rekordnivåer, opp 5,5 poeng til 83,5 poeng i juni. Dette indikerer lange leveringstider, som enten kommer av store bestillingsmengder eller problemer med levering. Tallet er høyt også utenlands, og kommer av bedrifters tiltak for å motvirke leveranseproblemer. DNB advarer i sin rapport at dette kan peke mot videre økning i inflasjon.