Tall fra Institute of Supply Management (ISM) viser at innkjøpssjefsindeksen for industrien (PMI) kom inn på 60,6 i juni, ned fra 61,2 i mai.

Konsensus pekte mot en indeks på 61,0.

Samtidig viser endelige Markit-tall en PMI for industrien på 62,1 i juni, uendret fra mai, men under konsensus på 62,6.

Ellers på makrofronten var byggeinvesteringene ned 0,3 prosent fra april til mai. Det var på forhånd ventet at investeringene ville stige 0,4 prosent.