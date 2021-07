Handelsunderskuddet i USA økte i mai

Gapet i den amerikanske handelsbalansen ble enda større i mai, og økte til et underskudd på 71,2 milliarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Handelsbalansen var ventet å være negative 71,4 milliarder.



I april var underskuddet 68,9 milliarder dollar, og var en forbedring fra mars da det nådde rekordsummen på 75 milliarder.

Import økte med 1,3 prosent til 277,3 milliarder dollar, mens eksport økte med 0,6 prosent til 206 milliarder dollar, ifølge WSJ.

I praksis betyr handelunderskuddet at USA importerte varer for 71,2 milliarder mer enn det de eksporterte for.

Underskuddet har vært drevet av at den økonomiske gjenåpningen i USA har vært ett steg foran mye av den øvrige verden. Etterspørselen etter importvarer i USA har vært større enn etterspørselen etter amerikanske varer i utlandet, noe som har ført til gapet i handelsbalansen.