Ny retning i Europa kan indikere korreksjon i aksjemarkedene

Sentix' investortillitsindeks viser en juli-måling på 29,8 poeng, opp fra 28,1 i juni og 21,0 i mai. I februar var den nede i minus 0,2 poeng.

Indeksen har nå steget i fem måneder på rad, og noteringen for juli er den høyeste siden februar 2018.

Ifølge Reuters var det imidlertid ventet en enda større fremgang i juli, med en indeks på 30,0 poeng.

Både underindeksen for nåværende forhold og underindeksen for de økonomiske forventningene ligger også på 29,8 poeng i juli. For vurderingen av dagens forhold er dette den sterkeste målingen siden oktober 2018.

Mer volatile aksjemarkeder

For forventningene utgjør 29,8 poeng imidlertid det laveste siden desember i fjor, ned fra 35,3 måneden før.

Ifølge Sentix er ikke dette en urovekkende nedgang med hensyn til den generelle økonomien, men de lavere forventningene kan bidra til økt volatilitet i aksjemarkedene.

Det vises til at lignende faser i 2006 og 2010 utløste markedskorreksjoner på rundt 10 prosent.

Tysk boom

Tyskland står frem med det Sentix omtaler som boom-lignende forhold. Her har vurderingen av nåværende situasjon styrket seg i 14 strake måneder nå, til det sterkeste nivået siden november 2018, drevet av gjenåpning i tjeneste- og i handelssektorene.

I USA derimot, der coronarestriksjoner ble løftet tidligere enn i Europa, peker pilene noe ned, ettersom forventningskomponenten har gått tilbake for tredje måned på rad. Vurderingen av den nåværende situasjonen er imidlertid den sterkeste siden november 2018.

Sentix' globale investortillitsindeks for juli er på 29,4 poeng, det høyeste siden februar 2018. Denne har steget i 15 måneder på rad.

Vurderingen av nåværende situasjon er på 32,2 poeng, det høyeste siden august 2018, mens forventningsfaktoren oppgis til 26,6 poeng, etter å ha nådd ny all-time high på 37,7 poeng i april.